Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115225 Наименование Прокладка крышки торм.вала

Запчасть прокладка крышки торм.вала представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.225. У данной детали есть аналоги с номерами: 115225, 5518, 101226, 240006, ES930003, 35203, 06300006. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка крышки торм.вала на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.