Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115072 Наименование Сальник

Запчасть сальник представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.072. У данной детали есть аналоги с номерами: 40101031, 5306004B100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.