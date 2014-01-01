Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115053 Наименование Сальник ступицы 140x160x13

Запчасть сальник ступицы 140x160x13 представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.053. У данной детали есть аналоги с номерами: 115053, ZX020307, 19032118, 01898, 12011349B, GR110, WDRING3. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 140x160x13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.