Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115023 Наименование Сальник 115.023 SAMPA

Запчасть сальник 115.023 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.023. У данной детали есть аналоги с номерами: 115023, 116284, 1343372. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 115.023 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.