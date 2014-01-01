Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115013 Наименование Сальник шкворня 4*35*42 MAN/MB/RVI/Scania/Setra

Запчасть сальник шкворня 4*35*42 МАН/Мерседес/Рено/Скания/Setra представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.013. У данной детали есть аналоги с номерами: 115013, 5000351434, 5010439192. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник шкворня 4*35*42 МАН/Мерседес/Рено/Скания/Setra на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.