Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 115005 Наименование Сальник MAN вала тормозного ведущего моста (42х55х9мм) SAMPA

Запчасть сальник МАН вала тормозного ведущего моста (42х55х9мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 115.005. У данной детали есть аналоги с номерами: 01017009B, 06562790297, 07482, 362303. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник МАН вала тормозного ведущего моста (42х55х9мм) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.