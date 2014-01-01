Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 114213 Наименование Пластина кронштейна подвески Ø 56 / □ 101 / 140 x 4,5

Запчасть пластина кронштейна подвески Ø 56 □ 101 140 x 4 5 представлена по производителю SAMPA с артикулом 114.213. У данной детали есть аналоги с номерами: 114213, 98530021, 3958039528, AAS3958039528, 284997, VKT8600, 4003191. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пластина кронштейна подвески Ø 56 □ 101 140 x 4 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.