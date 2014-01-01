Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 114143 Наименование пластина ролика колодки тормозной

Запчасть пластина ролика колодки тормозной представлена по производителю SAMPA с артикулом 114.143. У данной детали есть аналоги с номерами: 114143, 0323213020, 05450, 030700243010, A9630. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пластина ролика колодки тормозной на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.