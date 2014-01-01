Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 11238 Наименование Подшипник подвесной D=45 MB Atego 011238, Sampa

Запчасть подшипник подвесной D=45 Мерседес Атего 011238 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 011238. У данной детали есть аналоги с номерами: 011238, 0004110212, 9704110012, 6704110112, 480935, 24539, A9704110012. Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесной D=45 Мерседес Атего 011238 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.