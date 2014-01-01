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Масленка M8*1мм угловая 45 град. артикул 112002 SAMPA в Алматы

112002 SAMPA Масленка M8*1мм угловая 45 град.
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 112002
Наименование Масленка M8*1мм угловая 45 град.
Вес [кг] 0,006
Размер резьбы M8x1
Параметр 45 degree angled
Форма Клиновидная форма
Если вы хотите купить масленка M8*1мм угловая 45 град., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 112.002. У данной детали есть аналоги с номерами: 01094, 01095, 0268500202, 03130600A, 04187, 06380702202, 06380702302. Соединители и переходники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные соединители и переходники с гарантией от производителя SAMPA.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масленка M8*1мм угловая 45 град. производителя SAMPA с артикулом 112002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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