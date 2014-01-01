|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100463
|Наименование
|Диск тормозной MERCEDES Atego (335x34x102.5) (1шт.) SAMPA
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|102,5
|Вес [кг]
|16,993
|Ø отверстия [мм]
|14,5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Толщина тормозного диска (мм)
|34
|Минимальная толщина [мм]
|28
|Наружный диаметр [мм]
|335
|Количество отверстий
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|91,5
|Ø фаски [мм]
|120
|Тормозная установка
|Knorr SB/SN5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Диск тормозной MERCEDES Atego (335x34x102.5) (1шт.) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 100463 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита