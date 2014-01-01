Вес [кг] 16,993 Ø отверстия [мм] 14,5 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм) 34 Минимальная толщина [мм] 28 Наружный диаметр [мм] 335 Количество отверстий 10 Диаметр центрирования [мм] 91,5 Ø фаски [мм] 120 Тормозная установка Knorr SB/SN5

Запчасть диск тормозной Мерседес Атего (335x34x102.5) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.463. У данной детали есть аналоги с номерами: 100463 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной Мерседес Атего (335x34x102.5) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.