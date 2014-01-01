Вес [кг] 31,385 Ø отверстия [мм] 21 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм) 45 Минимальная толщина [мм] 37 Наружный диаметр [мм] 430 Количество отверстий 10 Диаметр центрирования [мм] 131 Ø фаски [мм] 168 Тормозная установка Knorr SB/SN7

Запчасть диск тормозной Мерседес Актрос Аксор передний задний (430х131х45 143.5 10n 168 M12х2) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.462. У данной детали есть аналоги с номерами: 100462 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Мерседес Актрос Аксор передний задний (430х131х45 143.5 10n 168 M12х2) (1шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.