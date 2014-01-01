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Диск тормозной MERCEDES Atego (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA артикул 100460 SAMPA в Алматы

100460 SAMPA Диск тормозной MERCEDES Atego (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100460
Наименование Диск тормозной MERCEDES Atego (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 134
Вес [кг] 25,24
Ø отверстия [мм] 14,5
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина тормозного диска (мм) 45
Минимальная толщина [мм] 37
Наружный диаметр [мм] 377
Количество отверстий 14
Диаметр центрирования [мм] 105
Ø фаски [мм] 138
Тормозная установка Knorr SB/SN6
Запчасть диск тормозной Мерседес Атего (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.460. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной Мерседес Атего (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной MERCEDES Atego (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 100460 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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