|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100460
|Наименование
|Диск тормозной MERCEDES Atego (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|134
|Вес [кг]
|25,24
|Ø отверстия [мм]
|14,5
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Наружный диаметр [мм]
|377
|Количество отверстий
|14
|Диаметр центрирования [мм]
|105
|Ø фаски [мм]
|138
|Тормозная установка
|Knorr SB/SN6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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