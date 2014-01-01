Вес [кг] 25,24 Ø отверстия [мм] 14,5 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм) 45 Минимальная толщина [мм] 37 Наружный диаметр [мм] 377 Количество отверстий 14 Диаметр центрирования [мм] 105 Ø фаски [мм] 138 Тормозная установка Knorr SB/SN6

Запчасть диск тормозной Мерседес Атего (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.460. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной Мерседес Атего (377/106х45/134) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.