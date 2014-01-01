Вес [кг] 34,6 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Толщина тормозного диска (мм) 45 Размер резьбы M14x1,5 Минимальная толщина [мм] 41 Наружный диаметр [мм] 438 Количество отверстий 10 Диаметр центрирования [мм] 195 Ø фаски [мм] 235 Тормозная установка Meritor D3

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