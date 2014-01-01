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БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ MERCEDES ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.) артикул 100455 SAMPA в Алматы

100455 SAMPA БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ MERCEDES ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100455
Наименование БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ MERCEDES ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.)
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 237
Вес [кг] 46,89
Ø отверстия [мм] 23
Диаметр барабана [мм] 410
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 298
Тормозной путь (мм) 191
Количество крепежных отверстий 10
Запчасть бАРАБАН ТОРМОЗНОЙ Мерседес ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.) представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.455. У данной детали есть аналоги с номерами: 01649100, 01649100A, 01650200, 01650200A, 030901940050, 100433, 164910005. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бАРАБАН ТОРМОЗНОЙ Мерседес ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ MERCEDES ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.) производителя SAMPA с артикулом 100455 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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