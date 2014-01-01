Вес [кг] 46,89 Ø отверстия [мм] 23 Диаметр барабана [мм] 410 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 298 Тормозной путь (мм) 191 Количество крепежных отверстий 10

Запчасть бАРАБАН ТОРМОЗНОЙ Мерседес ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.) представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.455. У данной детали есть аналоги с номерами: 01649100, 01649100A, 01650200, 01650200A, 030901940050, 100433, 164910005. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бАРАБАН ТОРМОЗНОЙ Мерседес ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.