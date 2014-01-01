|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100455
|Наименование
|БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ MERCEDES ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.)
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|237
|Вес [кг]
|46,89
|Ø отверстия [мм]
|23
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|298
|Тормозной путь (мм)
|191
|Количество крепежных отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ MERCEDES ПЕРЕДНИЙ (410X180/191 H=237) (1ШТ.) производителя SAMPA с артикулом 100455 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита