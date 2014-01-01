Вес [кг] 53,5 Ø отверстия [мм] 23 Диаметр барабана [мм] 410 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 298 Тормозной путь (мм) 192 Количество крепежных отверстий 10

Запчасть барабан тормозной Мерседес (410х180/192 h=280 n10х23) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.442. У данной детали есть аналоги с номерами: 100442, 1212183, 18300012, 20529707, 271093, 2FH157, 3175547. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить барабан тормозной Мерседес (410х180/192 h=280 n10х23) (1шт.) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.