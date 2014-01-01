Вес [кг] 56 Ø отверстия [мм] 23 Диаметр барабана [мм] 410 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 298 Тормозной путь (мм) 240 Количество крепежных отверстий 10

Запчасть барабан тормозной Мерседес задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.434. У данной детали есть аналоги с номерами: 100434 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Мерседес задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.