|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100434
|Наименование
|Барабан тормозной MERCEDES задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота [мм]
|306
|Вес [кг]
|56
|Ø отверстия [мм]
|23
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|298
|Тормозной путь (мм)
|240
|Количество крепежных отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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