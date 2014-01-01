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Барабан тормозной MERCEDES задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA артикул 100434 SAMPA в Алматы

100434 SAMPA Барабан тормозной MERCEDES задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100434
Наименование Барабан тормозной MERCEDES задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA
Сторона установки Задний мост
Высота [мм] 306
Вес [кг] 56
Ø отверстия [мм] 23
Диаметр барабана [мм] 410
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 298
Тормозной путь (мм) 240
Количество крепежных отверстий 10
Запчасть барабан тормозной Мерседес задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.434. У данной детали есть аналоги с номерами: 100434 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Мерседес задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной MERCEDES задний (410x220/240 h=306) (1шт.) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 100434 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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