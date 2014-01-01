menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Диск тормозной MERCEDES Actros передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA артикул 100431 SAMPA в Алматы

100431 SAMPA Диск тормозной MERCEDES Actros передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100431
Наименование Диск тормозной MERCEDES Actros передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA
Сторона установки Задний мост
Высота [мм] 132,5
Вес [кг] 36
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Толщина тормозного диска (мм) 45
Размер резьбы M14x1,5
Минимальная толщина [мм] 37
Наружный диаметр [мм] 430
Количество отверстий 10
Диаметр центрирования [мм] 211
Ø фаски [мм] 238
Тормозная установка Knorr SB/SN7
Запчасть диск тормозной Мерседес Актрос передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.431. У данной детали есть аналоги с номерами: 100431, 100431, 85103805. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Мерседес Актрос передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

SAMPA 202484

Болт, диск тормозного механизма

ROSTAR 180000244

Торм. колодки SL7 зад MB ACTROS/AXOR 29244 A0064205320/A0064201520 - ROSTAR

SAMPA 094219

Главный цилиндр, система сцепления
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной MERCEDES Actros передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA производителя SAMPA с артикулом 100431 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0