|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100431
|Наименование
|Диск тормозной MERCEDES Actros передний/задний (430х211х45х132.5 10n-238-M14х1.5) (1шт.) SAMPA
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота [мм]
|132,5
|Вес [кг]
|36
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Размер резьбы
|M14x1,5
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Количество отверстий
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|211
|Ø фаски [мм]
|238
|Тормозная установка
|Knorr SB/SN7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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