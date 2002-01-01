Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100423 Наименование Рабочий цилиндр подъема кабины для грузовиков Мерседес Актрос2 (2002>) Вес [кг] 9,86

Запчасть рабочий цилиндр подъема кабины для грузовиков Мерседес Актрос2 (2002>) представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.423. У данной детали есть аналоги с номерами: 0025535405, 0025536605, 0025538405, 0025538805, 01366200A, 0144032, 090101156120. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рабочий цилиндр подъема кабины для грузовиков Мерседес Актрос2 (2002>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.