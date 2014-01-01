Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100422 Наименование Насос подъема кабины Actros Вес [кг] 3,668

Запчасть насос подъема кабины Актрос представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.422. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015533301, 0015533601, 01360400A, 0144021, 090101156540, 15533601, 34190. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить насос подъема кабины Актрос, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.