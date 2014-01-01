Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100420 Наименование Цилиндр подъёма кабины MB Вес [кг] 9,15

Запчасть Цилиндр подъёма кабины Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 100420. У данной детали есть аналоги с номерами: 461356, 461356OEM, 35007, 0005538705, 0015534505, A0005538705, A0015534505. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.