Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100417 Наименование Рабочий цилиндр подъема кабины для грузовиков Мерседес SK/MK/NG-серииS Вес [кг] 6,514

Запчасть рабочий цилиндр подъема кабины для грузовиков Мерседес SK/MK/NG-серииS представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.417. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015532505, 0015539605, 15532505, 15539605, 34192, 3715537405, 462145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рабочий цилиндр подъема кабины для грузовиков Мерседес SK/MK/NG-серииS, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.