Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100416 Наименование Рабочий цилиндр подъема кабины Мерседес 16-26 (>1996) Вес [кг] 6,89

Запчасть рабочий цилиндр подъема кабины Мерседес 16-26 (>1996) представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.416. У данной детали есть аналоги с номерами: 0015534205, 100416, 33007, 460972, A0015534205, BK7803217. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рабочий цилиндр подъема кабины Мерседес 16-26 (>1996), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.