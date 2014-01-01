Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100408 Наименование Насос подъема кабины Mercedes BM SK MK NG Вес [кг] 2,678

Если вы хотите купить насос подъема кабины Мерседес BM SK MK NG, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.408. У данной детали есть аналоги с номерами: 0005336801, 0005532301, 0005532701, 0005533701, 0005533901, 0005534001, 0005535401. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя SAMPA.