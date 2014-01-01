Внутренний диаметр 50 Внутренний диаметр 1(мм) 60

Запчасть патрубок системы охлаждения ретардера Мерседес Актрос/Аксор/Даф представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.407. У данной детали есть аналоги с номерами: 0140092, 10054, 35897, 480471, 68342, 9425010582, A9425010582. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок системы охлаждения ретардера Мерседес Актрос/Аксор/Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.