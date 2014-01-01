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Амортизатор подвески MB 445-720 O/O 20x50 20x105 Actros/Atego/Axor 100405, Sampa артикул 100405 SAMPA в Алматы

100405 SAMPA Амортизатор подвески MB 445-720 O/O 20x50 20x105 Actros/Atego/Axor 100405, Sampa
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100405
Наименование Амортизатор подвески MB 445-720 O/O 20x50 20x105 Actros/Atego/Axor 100405, Sampa
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора Давление масла
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Вес [кг] 5,62
Внутренний диаметр 20
Внутренний диаметр 1(мм) 20
макс. длина [мм] 723
мин. длина [мм] 444
Запчасть амортизатор подвески Мерседес 445-720 O/O 20x50 20x105 Актрос/Атего/Аксор 100405 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 100405. У данной детали есть аналоги с номерами: 0053261100, 0053261200, 0053262500, 0053267400, 0063260100, 0063263100, 0063265600. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор подвески Мерседес 445-720 O/O 20x50 20x105 Актрос/Атего/Аксор 100405 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор подвески MB 445-720 O/O 20x50 20x105 Actros/Atego/Axor 100405, Sampa производителя SAMPA с артикулом 100405 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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