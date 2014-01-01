Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие Вес [кг] 5,62 Внутренний диаметр 20 Внутренний диаметр 1(мм) 20 макс. длина [мм] 723 мин. длина [мм] 444

Запчасть амортизатор подвески Мерседес 445-720 O/O 20x50 20x105 Актрос/Атего/Аксор 100405 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 100405. У данной детали есть аналоги с номерами: 0053261100, 0053261200, 0053262500, 0053267400, 0063260100, 0063263100, 0063265600. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор подвески Мерседес 445-720 O/O 20x50 20x105 Актрос/Атего/Аксор 100405 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.