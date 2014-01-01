|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100405
|Наименование
|Амортизатор подвески MB 445-720 O/O 20x50 20x105 Actros/Atego/Axor 100405, Sampa
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|Давление масла
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Вес [кг]
|5,62
|Внутренний диаметр
|20
|Внутренний диаметр 1(мм)
|20
|макс. длина [мм]
|723
|мин. длина [мм]
|444
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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