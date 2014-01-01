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Задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645 артикул 100366 SAMPA в Алматы

100366 SAMPA Задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100366
Наименование Задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645
Высота [мм] 135
Вес [кг] 4,49
Размер резьбы M16x1,5
Параметр With One Metal Sheet
Размер резьбы 1 M12x1,5
Запчасть задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.366. Применяется на Mercedes, Мерседес, 1628, 1636LS, 1928, 1933LS, 1936, 1935LS. У данной детали есть аналоги с номерами: 01056200A, 011499, 0122003, 07654, 083001320060, 100366, 1154601. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645 производителя SAMPA с артикулом 100366 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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