Размер резьбы M16x1,5 Параметр With One Metal Sheet Размер резьбы 1 M12x1,5

Запчасть задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.366. Применяется на Mercedes, Мерседес, 1628, 1636LS, 1928, 1933LS, 1936, 1935LS. У данной детали есть аналоги с номерами: 01056200A, 011499, 0122003, 07654, 083001320060, 100366, 1154601. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить задняя подушка КПП Мерседес 1225-4645, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.