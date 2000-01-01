Наружный диаметр [мм] 410 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная 220 мм МАН Ф90/F2000; Мерседес MK/SK 87-94-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.314. У данной детали есть аналоги с номерами: 01626500A, 030401905010, 03624100A, 050173, 08274, 100314, 1368283. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодка тормозная 220 мм МАН Ф90/F2000; Мерседес MK/SK 87-94->, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.