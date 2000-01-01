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Колодка тормозная 220 мм MAN F90/F2000; MB MK/SK 87-94--> артикул 100314 SAMPA в Алматы

100314 SAMPA Колодка тормозная 220 мм MAN F90/F2000; MB MK/SK 87-94-->
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100314
Наименование Колодка тормозная 220 мм MAN F90/F2000; MB MK/SK 87-94-->
Ширина [мм] 220
Вес [кг] 9,6
Наружный диаметр [мм] 410
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой
Тормозная колодка без накладок
Запчасть колодка тормозная 220 мм МАН Ф90/F2000; Мерседес MK/SK 87-94-> представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.314. У данной детали есть аналоги с номерами: 01626500A, 030401905010, 03624100A, 050173, 08274, 100314, 1368283. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодка тормозная 220 мм МАН Ф90/F2000; Мерседес MK/SK 87-94->, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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SAMPA 010600

ремонтный комплект, ролик тормозных колодок
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодка тормозная 220 мм MAN F90/F2000; MB MK/SK 87-94--> производителя SAMPA с артикулом 100314 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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