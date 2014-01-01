Наружный диаметр [мм] 410 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная 410x220; чугун; (накладки 19581/19582/19707); МАН/Мерседес Автобус Неоплан представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.311. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодка тормозная 410x220; чугун; (накладки 19581/19582/19707); МАН/Мерседес Автобус Неоплан, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.