Вес [кг] 8,55 Наружный диаметр [мм] 410 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная 100.309 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.309. У данной детали есть аналоги с номерами: 100309, 100309, WMB220, 1314545, 565067, 14192, 19192. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 100.309 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.