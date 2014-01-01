|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100309
|Наименование
|Колодка тормозная 100.309 SAMPA
|Толщина [мм]
|8
|Ширина [мм]
|220
|Вес [кг]
|8,55
|Наружный диаметр [мм]
|410
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с втулкой
|Тормозная колодка
|без накладок
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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