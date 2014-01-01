Вес [кг] 7,2 Наружный диаметр [мм] 410 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с втулкой Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная МАН Мерседес 410*180 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.308. У данной детали есть аналоги с номерами: 100308, ZX111705, 100308, 1298675, 1396202, 1438837, 565053. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная МАН Мерседес 410*180 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.