Внутренний диаметр 20 Наружный диаметр [мм] 74

Запчасть ролик направляющий. Мерседес Актрос/Аксор OM 457 LA; Мерседес-Benz Автобус 100.302 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.302. У данной детали есть аналоги с номерами: 100302, 100302, 0366351, 513125, 17365, 986300, 050024. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик направляющий. Мерседес Актрос/Аксор OM 457 LA; Мерседес-Benz Автобус 100.302 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.