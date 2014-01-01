|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100302
|Наименование
|Ролик направляющий. MB Actros/Axor OM 457 LA; Mercedes-Benz Bus 100.302
|Высота [мм]
|38
|Вес [кг]
|0,64
|Внутренний диаметр
|20
|Наружный диаметр [мм]
|74
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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