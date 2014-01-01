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Ролик направляющий. MB Actros/Axor OM 457 LA; Mercedes-Benz Bus 100.302 артикул 100302 SAMPA в Алматы

100302 SAMPA Ролик направляющий. MB Actros/Axor OM 457 LA; Mercedes-Benz Bus 100.302
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100302
Наименование Ролик направляющий. MB Actros/Axor OM 457 LA; Mercedes-Benz Bus 100.302
Высота [мм] 38
Вес [кг] 0,64
Внутренний диаметр 20
Наружный диаметр [мм] 74
Запчасть ролик направляющий. Мерседес Актрос/Аксор OM 457 LA; Мерседес-Benz Автобус 100.302 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.302. У данной детали есть аналоги с номерами: 100302, 100302, 0366351, 513125, 17365, 986300, 050024. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик направляющий. Мерседес Актрос/Аксор OM 457 LA; Мерседес-Benz Автобус 100.302 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ролик направляющий. MB Actros/Axor OM 457 LA; Mercedes-Benz Bus 100.302 производителя SAMPA с артикулом 100302 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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