|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100301
|Наименование
|Ролик натяжения ремня 100.301 SAMPA
|Высота [мм]
|48
|Вес [кг]
|1,076
|Внутренний диаметр
|10,3
|Наружный диаметр [мм]
|79,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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