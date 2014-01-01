Внутренний диаметр 10,3 Наружный диаметр [мм] 79,5

Запчасть ролик натяжения ремня 100.301 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.301. У данной детали есть аналоги с номерами: 100301, 100301, APV2456, 461939, 22989, T36259, 532040820. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжения ремня 100.301 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.