Внутренний диаметр 168 Наружный диаметр [мм] 202

Запчасть гребенка датчика абс Актрос I (1996-2002) Кольцо абс представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.299. У данной детали есть аналоги с номерами: 031166, 031166A, 090104026030, 100299, 14365400A, 20922305, 270119. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гребенка датчика абс Актрос I (1996-2002) Кольцо абс, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.