|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100299
|Наименование
|Гребенка датчика абс Актрос I (1996-2002) Кольцо абс
|Высота [мм]
|12
|Вес [кг]
|0,259
|Внутренний диаметр
|168
|Наружный диаметр [мм]
|202
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гребенка датчика абс Актрос I (1996-2002) Кольцо абс производителя SAMPA с артикулом 100299 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита