|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100274
|Наименование
|Болт колесный Мерседес Актрос M22*1.5*68
|Длина [мм]
|68
|Вес [кг]
|0,255
|Размер резьбы
|M22x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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