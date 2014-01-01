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Болт колесный Мерседес Актрос M22*1.5*68 артикул 100274 SAMPA в Алматы

100274 SAMPA Болт колесный Мерседес Актрос M22*1.5*68
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100274
Наименование Болт колесный Мерседес Актрос M22*1.5*68
Длина [мм] 68
Вес [кг] 0,255
Размер резьбы M22x1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Болт колесный Мерседес Актрос M22*1.5*68 производителя SAMPA с артикулом 100274 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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