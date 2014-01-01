Ø отверстия [мм] 22 Наружный диаметр [мм] 378 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 140 Внутренний диаметр 2 (мм) 150

Запчасть ступица задняя Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.273. У данной детали есть аналоги с номерами: 3853560601, 3853561401, 465032, 57353, 75592, A3853560601, A3853561401. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица задняя Мерседес, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.