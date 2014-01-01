|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100266
|Наименование
|Ступица передняя без подшипника
|Высота [мм]
|183, 183,5
|Вес [кг]
|28,8
|Ø отверстия [мм]
|22
|Внутренний диаметр
|150
|Наружный диаметр [мм]
|383
|Ø фаски [мм]
|335
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Внутренний диаметр 1(мм)
|130
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|132, 150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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