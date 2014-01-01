Ø отверстия [мм] 22 Внутренний диаметр 150 Наружный диаметр [мм] 383 Ø фаски [мм] 335 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 130 Внутренний диаметр 2 (мм) 132, 150

Запчасть ступица передняя без подшипника представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.266. У данной детали есть аналоги с номерами: 100266, 931825, M2201211, BK6100203, BK6101203, 463151, 464651. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица передняя без подшипника на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.