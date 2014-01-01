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Ролик вилки сцепления артикул 100265 SAMPA в Алматы

100265 SAMPA Ролик вилки сцепления
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100265
Наименование Ролик вилки сцепления
Высота [мм] 35
Вес [кг] 0,075
Наружный диаметр [мм] 12
Наружный диаметр 1 [мм] 28
Запчасть ролик вилки сцепления представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.265. У данной детали есть аналоги с номерами: 100265, 0002540017, 81958010175, 450350, 35529, 02100009, 0002540017. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик вилки сцепления на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ролик вилки сцепления производителя SAMPA с артикулом 100265 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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