Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100262 Наименование гофра глушителя MB Вес [кг] 1,195

Запчасть гофра глушителя Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.262. У данной детали есть аналоги с номерами: 100262 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гофра глушителя Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.