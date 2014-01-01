Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100261 Наименование Труба глушителя с гофрой MB Actros 100.261 Сторона установки спереди Вес [кг] 3,2

Запчасть труба глушителя с гофрой Мерседес Актрос 100.261 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100261. У данной детали есть аналоги с номерами: 100261 Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя с гофрой Мерседес Актрос 100.261 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.