Внутренний диаметр 110 Наружный диаметр [мм] 170

Запчасть подшипник редуктора Скания 11017038 R770 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.226. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник редуктора Скания 11017038 R770, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.