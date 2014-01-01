Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100223 Наименование Гайка Мерседес балансира Вес [кг] 1,29 Размер резьбы M80x2

Запчасть гайка Мерседес балансира представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.223. У данной детали есть аналоги с номерами: 080119, 501013043, 5010130430, ZX140211. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гайка Мерседес балансира, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.