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Пружина тормозной колодки MB Actros/Axor 232x28x4 100.128 артикул 100128 SAMPA в Алматы

100128 SAMPA Пружина тормозной колодки MB Actros/Axor 232x28x4 100.128
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 100128
Наименование Пружина тормозной колодки MB Actros/Axor 232x28x4 100.128
Длина [мм] 231
Вес [кг] 0,191
Наружный диаметр [мм] 27,5
Запчасть пружина тормозной колодки Мерседес Актрос/Аксор 232x28x4 100.128 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.128. У данной детали есть аналоги с номерами: 100128, 9459930010, 470120, 22010, A9459930010, 030801773000. Пружины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозной колодки Мерседес Актрос/Аксор 232x28x4 100.128 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные пружины с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Пружина тормозной колодки MB Actros/Axor 232x28x4 100.128 производителя SAMPA с артикулом 100128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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