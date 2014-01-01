Наружный диаметр [мм] 27,5

Запчасть пружина тормозной колодки Мерседес Актрос/Аксор 232x28x4 100.128 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.128. У данной детали есть аналоги с номерами: 100128, 9459930010, 470120, 22010, A9459930010, 030801773000. Пружины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозной колодки Мерседес Актрос/Аксор 232x28x4 100.128 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные пружины с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.