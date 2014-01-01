|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100128
|Наименование
|Пружина тормозной колодки MB Actros/Axor 232x28x4 100.128
|Длина [мм]
|231
|Вес [кг]
|0,191
|Наружный диаметр [мм]
|27,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Пружина тормозной колодки MB Actros/Axor 232x28x4 100.128 производителя SAMPA с артикулом 100128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита