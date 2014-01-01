Наружный диаметр [мм] 30

Запчасть пружина тормозной колодки 32X4.2X229 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.097. У данной детали есть аналоги с номерами: 100097, 1011000007, 3469930810, 470065, 06376, 81976100210, 700082. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозной колодки 32X4.2X229 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.