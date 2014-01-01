Наружный диаметр [мм] 26

Запчасть пружина колодок Ман и Мерседес 245x26x4 100.090 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.090. У данной детали есть аналоги с номерами: 100090, 1011000009, 53902, 03620200A, 362353, 81976100115, 81976100317. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина колодок Ман и Мерседес 245x26x4 100.090 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.