Внутренний диаметр 225 Наружный диаметр [мм] 452

Запчасть щитки пылезащитные МВ передний/задний 100.088 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.088. У данной детали есть аналоги с номерами: 100088, 6594201644, A6594201644. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щитки пылезащитные МВ передний/задний 100.088 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.