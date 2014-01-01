|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100088
|Наименование
|Щитки пылезащитные МВ передний/задний 100.088
|Высота [мм]
|53
|Вес [кг]
|1,885
|Внутренний диаметр
|225
|Наружный диаметр [мм]
|452
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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