Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 100085 Наименование Вилка сцепления MB SK/MK/NG Series, O302 100.085, Sampa Вес [кг] 3,73

Запчасть вилка сцепления Мерседес SK/MK/NG Серия O302 100.085 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.085. У данной детали есть аналоги с номерами: 100085 Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка сцепления Мерседес SK/MK/NG Серия O302 100.085 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.