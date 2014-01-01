Выталкивающая сила [N] 220

Запчасть амортизатор капота Мерседес O400 Автобус/SK/MK/NG серия представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.084. У данной детали есть аналоги с номерами: 100084, 117026, 0243955, 05159, 05160, 110203000160, 117024. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота Мерседес O400 Автобус/SK/MK/NG серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.