|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|100084
|Наименование
|Амортизатор капота MB O400 Bus/SK/MK/NG серия
|Длина [мм]
|775
|Вес [кг]
|0,427
|Выталкивающая сила [N]
|220
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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