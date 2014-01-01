Вес [кг] 0,208 Внутренний диаметр 100 Наружный диаметр [мм] 110

Запчасть обойма коленвала МАН/Мерседес задняя 115*120*21 100081 представлена по производителю SAMPA с артикулом 100081. У данной детали есть аналоги с номерами: 100081, 100081, 0340031023, 100082, 07719, 081701905992, 20033500. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия обойма коленвала МАН/Мерседес задняя 115*120*21 100081 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.