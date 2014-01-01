Выталкивающая сила [N] 360

Запчасть амортизатор капота 100.066 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 100.066. У данной детали есть аналоги с номерами: 100066, 463440, 24705, MB505606, 0019808464, A0019808464. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота 100.066 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.